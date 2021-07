El intendente Descalzo y el ministro Ferraresi entregaron créditos Casa Propia a familias de Ituzaingó

Por su parte, Descalzo señaló: “Hace dos años atrás muchas de estas iniciativas que hoy está poniendo en marcha el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno local estaban frenadas. Nos parece fundamental seguir apostando por un Estado presente que articule políticas que tengan que ver con el desarrollo, con la producción y con el crecimiento de Argentina. La presencia de Jorge hoy en esta entrega de créditos para las familias de nuestro querido Ituzaingó, representa la concreción de todo esto. De seguir impulsando medidas que tienen que ver no sólo con transformar la realidad de estas familias, sino también con gestar trabajo”.

