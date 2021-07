Un estudiante de la UNAHUR en los juegos olímpicos de Tokyo

Francisco Verón, estudiante del Profesorado Universitario en Educación Física de la Universidad Nacional de Hurlingham, está en Tokio, a pocos días de comenzar su participación en los juegos olímpicos en la categoría de 75 kilos de Boxeo. El joven de 22 años vive en José León Suárez y este año pudo aprobar sus primeras tres materias de una carrera universitaria.

¿Cómo fue el recorrido que te llevó a participar de los juegos?

Hace cuatro años formo parte de la selección argentina de Boxeo. Me gané el pasaje a los juegos olímpicos gracias a que estoy ranqueado entre los tres mejores de América en mi categoría. Como se suspendió el preolímpico, que era en Buenos Aires, la clasificación fue por ranking. Así fue como clasifiqué. El sábado 24 de julio se realizan los sorteos y voy a saber cuándo tengo mi primera pelea.

Hay otros argentinos clasificados para los juegos olímpicos en boxeo, ¿no?

Sí, en total somo cinco. Cuatro hombres y una mujer. Ya los conocía de antes. Cuando empecé a entrenar en la selección, ellos ya estaban. Los conozco hace rato.

¿Cómo está resultando la experiencia en Tokio?

Es lo mejor que puede haber estar acá en la villa olímpica. Está lleno de deportistas de elite. Esto no tiene precio. Estoy muy contento y disfruto cada día.

¿Coincidiste con deportistas como Campazzo o Pareto?

Están por acá, así que me los cruzo todos los días.

¿Cómo se logra practicar un deporte de manera profesional y, a la vez, cursar una carrera universitaria?

Es complicado. Apenas terminé la escuela secundaria, en 2017, quería seguir el Profesorado de Educación Física, pero justo había entrado en la selección. Hay muchos viajes y concentraciones. Como la carrera era presencial, por una u otra razón nunca me anotaba.

El año pasado, hablando con mi novia que está en tercer año del profesorado de la UNAHUR, le comenté que quería estudiar. Ella me inscribió a fines de 2020 y este año empecé. Cursé tres materias para que no se me hiciera muy pesado, porque estaba ganándome el lugar en los juegos. Al ser virtual, puede cursar mucho más tranquilo. Podía conectarme desde el CENARD o desde donde estuviera haciendo la concentración. La virtualidad me facilitó mucho las cosas. Pude aprobar las tres materias en las que me anoté y ahora estoy libre hasta el próximo cuatrimestre.

Entre tus compañeras y compañeros boxeadores, ¿alguno más estudia?

Mis compañeros de selección no siguieron con los estudios después de la escuela secundaria. Hay pocos casos así, pero yo tuve la oportunidad y voy a aprovecharla.

¿Cómo es la vida en Tokio en plena pandemia?

Estamos limitados para hacer algunas cosas. No podemos reunirnos con las delegaciones de otros países y tampoco podemos salir de la villa olímpica. Tenemos que andar todo el día con barbijo y hay alcohol en gel en todas partes. Un contagio nos deja fuera de la competencia, ya que quedaríamos encerrados en la habitación hasta que terminen los juegos olímpicos. También tuvimos que bajarnos una aplicación que les permite saber a los organizadores con quienes tuvimos contacto estrecho. Si a otra persona le da positivo el testeo y tuviste contacto con ella, también te aíslan. En boxeo, se pelea un día y, si se gana, se descansa otro día y al siguiente se vuelve a pelear. Cinco días de aislamiento nos dejan afuera de la competencia.

¿Volvés a Buenos Aires apenas terminan los juegos?

Si llegamos a la final, que sería el 8 de agosto, al día siguiente nos volvemos. Pero si queda eliminado todo el equipo antes, también nos volvemos al día siguiente de la eliminación.