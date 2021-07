Malena Galmarini encabezó el plenario del FDT en Tigre: “Seguimos el ejemplo de Alberto, Cristina, Axel y Sergio, trabajamos para fortalecer la unidad”

El plenario fue encabezado por Malena Galmarini y contó con variada presencia y diversos referentes que fueron tomando la palabra también, Eduardo Cergnul, apoderado del Frente Renovador; Luis Samyn Ducó, prosecretario de la Cámara de Diputados de la Nación; Micaela Ferraro, subsecretaria de Inclusión e Integración Social de la Nación, Pablo Vega, eferente del Partido del Trabajo y el Pueblo y de la CCC; Patricio DAngelo, director general Administrativo Financierode AySA; Sindicato de Camioneros; Damas Rosadas del Hospital de Pacheco; Alejandro Arrua, ex presidente del Partido Justicialista en Tigre; Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura; Mayra Mariani, concejal y directora de Institucionales de AySA; los concejales Rodrigo Molinos y Gladys Pollan; representantes de merenderos y comedores de Tigre; referentes de la juventud del Frente Renovador; Walter Godoy, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Ferias; Gina Huarcaya, representante de la comunidad migrante; Agrupación La 27; Agrupación de La 12; Fernando Manteli, funcionario nacional del Ministerio de Desarrollo Social de Nacion; Carolina Bello, funcionaria del Ministerio de Trabajo; Juan Manuel Reboredo, militante y dirigente de la Corriente Nacional Martin Fierro; Iván Kildoff, gerente de la línea Mitre de Trenes Argentinos; Lázaro Flores, referente de Tigre; Sindicato de Feriantes;Veronica Caamaño; Teresa Pouppe Paunovich; referentes y ex Combatientes del Malvinas; Gonzalo Mechengieser; y representantes destacados de clubes históricos de remo y cabotaje de Tigre, entre otros.

Durante el encuentro, la referente Galmarini también tuvo tiempo de recordar el terruño que tanto defiende junto a su familia. “Yo sé que Tigre puede dar mucho más, explotar ese potencial que viene dormido hace algún tiempo. Lo importante hoy de cara a este nuevo proceso electoral es estar unidos y unidas, bien juntos. En Tigre, el último tiempo fue creciendo mucho la desigualdad. Hay que construir las posibilidades, no alcanza solo con dar oportunidades. Cómo dice el presidente Alberto Fernández, hay que empezar por los últimos que son los que más nos necesitan y por supuesto llegar a todos”, completó

“En estos tiempos quedó claro que las unidades profundas, que las unidades de convicción, de concepción, no se hacen de un día para el otro. Eso es lo que hizo Juntos por el Cambio y lo que realizó también en aquella época la Alianza. Esas alianzas electorales que se hacen un día antes y se termina un día después”, concluyó Galmarini.

Desde un pequeño escenario y frente a más de 300 dirigentes del espacio, Malena Galmarini alertó que “estamos a pocas horas de comenzar un nuevo proceso electoral que no sólo habla del orden del ámbito nacional y provincial, también el municipal”. “Vamos a defender, vamos a bancar, vamos a pelear por nuestro gobierno, por el FDT. Por este frente que nos costó mucho construir. Nosotros venimos post 2017 trabajando para llegar a esta unidad en la que nos reencontramos no solamente los peronistas”, remarcó.