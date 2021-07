Mario Ishii fue internado tras dar positivo de coronavirus

El ex jefe de Gabinete de.

El alcalde paceño había estado aislado por contacto estrecho y comenzó con síntomas en las últimas horas. Presentó un cuadro de neumonía bilateral, por lo que los médicos decidieron internarlo en uno de los hospitales municipales de José C. Paz.

El intendente de José C. Paz se encuentra internado en el Hospital Domingo Angio afectado por coronavirus. El hombre de 62 años cuenta con las dos vacunas de Sputnik V, no obstante, debió ser hospitalizado.

