Nardini y Thea entregaron 110 escrituras a vecinos de Malvinas Argentinas

Por su parte, Thea dijo: “Apuntamos a regularizar la situación dominial de 800 mil familias en la provincia de Buenos Aires y para este año tenemos proyectado entregar 60 mil escrituras. Es darles a las familias la tranquilidad y seguridad jurídica de contar con su escritura, cuenta con todos los beneficios de una escrituración social, libre de costos y gastos que a veces hay gente que no puede acceder, por eso el Estado se hace presente y lo hace para garantizar el derecho a la vivienda, todo esto con un trabajo previo que realiza el municipio y por eso felicito a Leo Nardini y a su equipo por trabajar siempre articuladamente con nosotros”.

Nardini expresó: “Este programa genera seguridad jurídica a las familias y otorga un derecho que esperaban desde hace muchos años. En medio de la pandemia no se detuvo en ningún momento y hoy entregamos más de 100 escrituras, regularizamos barrios y eso es muy importante. Axel Kicillof se comprometió con los bonaerenses desde el primer día que asumió y nosotros vamos a seguir colaborando para que la gente viva mejor, en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también con el gobierno nacional”.