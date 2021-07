Kicillof y Zabaleta entregaron escrituras a más de 100 familias de Hurlingham

Por su parte, Zabaleta señaló: “En estos tiempos tan complicados de pandemia no le hemos quitado un solo derecho a ningún argentino, hemos entregado más de mil escrituras en Hurlingham, hemos trabajado siempre con mucho esfuerzo para que la inclusión y los derechos, así como la protección y el cuidado de la vida, sean parte de la agenda de todos los días. Nos mueve el compromiso enorme con nuestro pueblo, con un modelo de país que viene a poner a la Argentina de pie”.

