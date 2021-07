Valenzuela lanzó un programa de testeos en las plazas de Tres de Febrero para detectar asintomáticos

El plan, que apela a la responsabilidad individual de cada ciudadano, permitirá testear a las personas sin síntomas, con o sin obra social, que se no hayan tenido un contacto estrecho durante los últimos 10 días; y que hayan estado con un caso positivo. En este último caso, deben presentarse entre 5 y 7 días después del último contacto.

Se realizarán a personas sin síntomas desde el 22 de julio en 6 parques del distrito. No requieren turno previo y son gratuitos.