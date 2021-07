Desde Tres de Febrero, Kicillof entregó escrituras para los vecinos de ese distrito, Hurlingham y San Martin

Esta mañana se entregaron 587 escrituras a beneficiarios de los partidos de Tres de Febrero, San Martín y Hurlingham. En tanto que en las próximas horas, la Provincia hará entrega de un total de 8 mil títulos de propiedad, alcanzando también a familias de Navarro, General Rodríguez, José C. Paz, Merlo, San Fernando, Mercedes, Moreno, Malvinas Argentinas, Ituzaingó, San Isidro, General Las Heras, San Miguel, Vicente López, Campana, Escobar, Tigre, Pilar y Luján.

“Cuando asumimos la gestión, había 800 mil familias bonaerenses que no contaban con sus escrituras y decidimos profundizar, desde la Escribanía General de Gobierno, las políticas de escrituración social”, sostuvo Alak, y añadió: “De esta forma, este año a pesar de la pandemia hemos podido entregar 60 mil escrituras a familias e instituciones que las esperaban hace mucho tiempo”.

El programa “Mi escritura, mi casa” fue impulsado por el gobierno bonaerense a principio de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias que no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. De esta forma, se garantiza el acceso a nuevos derechos como la gestión de trámites de protección a la vivienda y créditos hipotecarios para ampliación; y las posibilidades de heredar en sucesión y de presentar la casa como garantía.

“La seguridad jurídica abarca a toda nuestra población, por eso los y las bonaerenses tienen el derecho a contar con la documentación que certifica la propiedad sobre sus hogares”, señaló el gobernador, al tiempo que valoró que “con las escrituras en su poder, podrán estar más tranquilos y hacer uso de muchos beneficios de los que no disponían”.