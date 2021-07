Nueva jornada de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en todo Escobar

La campaña se realizará este sábado 24 y domingo 25 de julio, de 9 a 17 horas, en todos los polideportivos del partido de Escobar. Se podrán acercar impresoras, computadoras, teléfonos, televisores, teclados, mouses, parlantes, scanners, controles, consolas, fotocopiadoras, cargadores, fuentes y electrodomésticos. En esta ocasión no se acopiarán pilas.

En el marco de Escobar Sostenible, la Municipalidad organiza una jornada de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en todas las localidades. La iniciativa es un llamado a la comunidad para separar y aportar aparatos que ya no estén en uso, con el objetivo de realizar una adecuada disposición final y no contaminar el ambiente.