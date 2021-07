Colapsan vacunatorios por temor a las restricciones que impondrá Kicillof

El desborde se prolongó durante todo el día, y frente a la falta de capacidad organizativa de los responsables, sumada a la incertidumbre causada por las inminentes nuevas restricciones para los que aún no se han vacunado, escenas como la de hoy prometen repetirse.

Las restricciones impuestas por el presidente Frances Emmanuel Macron, polémicas y que generaron multitudinarias protestas, tienen por objetivo dar un golpe de efecto en la población más joven, reticente a la vacunación, proceso que inició masivamente a principios de año y que hoy está estancado por la falta de interés. En nuestro país la realidad es otra, el operativo inició tarde y con pocas vacunas, por lo que avanzar con penalidades a quienes no estén vacunados no puede generar otra cosa que caos.

Un día después de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires adelantara restricciones similares a las que impuso el gobierno de Francia , vetando libertades a ciudadanos no vacunados contra el COVID, hubo colapsos en los centros que funcionan como vacunatorios. En Sáenz Peña, abuelos debieron soportar filas de horas, entremezclados con ciudadanos jóvenes que acudieron sin turno, temerosos de las restricciones que se vienen.