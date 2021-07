Con todos los protocolos, se realizó una nueva jornada de limpieza en la costa de San Isidro

Tuvieron que pasar varios meses, para que los vecinos se vuelvan a poner los guantes, ropa cómoda y agarren las bolsas para recolectar la basura que llega a la ribera. Pero claro, la imagen fue distinta por la pandemia de coronavirus, no hubo reuniones grupales, sino un marcado distanciamiento y uso de tapabocas en todos los participantes, que arrancaron en Pacheco y el río, y llegaron hasta Paraná.

