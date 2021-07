El intendente Julio Zamora entregó más de cien pares de anteojos a vecinos y vecinas de Tigre

El Municipio de Tigre facilitó los elementos de manera gratuita a personas con y sin discapacidad, en un acto celebrado en el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo de General Pacheco. El programa funciona desde hace 8 años y beneficia a miles de vecinos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, entregó más de 100 pares de anteojos a vecinos y vecinas con y sin discapacidad. El encuentro se realizó en el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo de General Pacheco, en el marco del Programa de Entrega de Elementos Ortopédicos, que funciona desde hace más de 8 años.

“Esta es una política tendiente a facilitar una ayuda en materia visual a aquellos vecinos y vecinas que la necesitan. Charlamos con muchos de ellos y nos expresaron su gratitud, porque representa un salto importante en su calidad de vida. El contexto de pandemia interrumpió las entregas, pero la situación se irá normalizando y habrá cada vez más beneficiados”, sostuvo Zamora.

Durante el encuentro, las autoridades presentes compartieron detalles e información del programa con los vecinos que se acercaron a retirar sus anteojos.

La concejala Gisela Zamora también participó del encuentro y afirmó: “Este es un hecho muy importante porque ayuda a la economía de los hogares y a muchos vecinos que se ven atravesados por la pandemia. Por eso desde el Municipio estamos acompañándolos para que mejore su vida diaria”.

“Este es un trabajo en conjunto con los centros de salud y el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo, donde detectamos cuáles son las necesidades de los vecinos y podemos darles una respuesta. Estos anteojos se entregan de manera gratuita y la mayoría son de graduaciones muy altas”, expresó la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui.

“Esta colaboración del Municipio me ayuda un montón porque no podía costear la compra de los anteojos. Me sirve mucho porque soy artesana y voy a poder terminar mis trabajos. Antes no veía nada y este es un gesto que se los voy a agradecer siempre”, comentó Mónica, vecina de Las Tunas.

Participaron también del encuentro, el concejal Javier Parbst; el secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el delegado de General Pacheco, Claudio Staub.