Malena Galmarini y Tristán Bauer recorrieron la muestra “Día Cero” en el Palacio de las Aguas Corrientes

La muestra nos alerta, nos propone reflexionar sobre qué significa este bien ambiental social y cultural, fundamental e indispensable para nuestra supervivencia. En esta línea, Malena Galmarini agregó: “Nosotros lo que queremos destacar no es el precio del agua, es el valor esencial que tiene el agua”.

Cynthia Carllinni, la artista a cargo de la obra, explicó: “Esta obra fue pensada como una sala de vigilancia del agua, es una instalación. Los hexágonos representan moléculas de agua, pero con el foco en trabajar en conjunto y en encontrar nuevos puntos de encuentro entre distintos puntos de vista, entre distintas narrativas. Cuando pensé en la propuesta para este espacio justo leí que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, y me pareció que dado el contexto social, era una buena oportunidad para trabajar de forma colectiva con otros artistas a la instalación y para pensar este tema de forma colectiva”.

“Estamos en un momento clave, en medio de una pandemia global. Se juntó esto que tuvimos que aprender sí o sí por la pandemia, entender la importancia que tiene el agua, no solamente el agua potable, sino el agua cruda, el agua para la vida, y hacerlo a través del arte”, expresó la presidenta de AySA, Malena Galmarini.