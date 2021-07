Juan Andreotti entregó mobiliario para equipar las nuevas aulas del Colegio San Rafael

Por último, el padrino de la institución educativa, Matías Bettatis, detalló: “Quiero agradecer al Municipio porque sin el mobiliario no podríamos seguir cumpliendo nuestro sueño que es tener más chicos en el colegio. La ampliación de las aulas era algo sumamente necesario, ya estamos en una matrícula que supera los mil alumnos y esto nos permite seguir creciendo. El Municipio siempre está presente desde distintos aspectos como la educación, la salud y el deporte. Creemos que está todo integrado y es necesario para que San Fernando salga adelante”.

