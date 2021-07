Como en Francia, Kicillof quiere un pasaporte sanitario para entrar a bares, restaurantes y gimnasios

En conferencia de prensa, el ex vecino de la ciudad de Buenos Aires anunció que locales gastronómicos, gimnasios, clubes y centros comerciales permitirán desde la semana próxima un porcentaje mayor de aforo para los comensales o usuarios que certifiquen contar con vacunas mediante aplicaciones o con una papeleta. Esta sería la punta del iceberg de una eventual prohibición total de actividades de ciudadanos no inmunizados.

Y para no aburrirnos, los argentinos somos ingeniosos. A pesar de la imposibilidad de vacunarse con la pauta completa, el gobierno de Axel Kicillof ya piensa en nuevas restricciones a las libertades ciudadanas. A su juego lo llamaron.

“Esta vez se quedan en casa ustedes, no nosotros”, dijo el presidente francés al promover un pasaporte sanitario que castiga a los ciudadanos que no se hayan vacunado contra el coronavirus. El mandatorio ordenó la implementación de pases especiales de COVID-19 en todos los restaurantes, bares, hospitales, centros comerciales, trenes y aviones del país. Para su obtención, desde el mes próximo, los ciudadanos deberán estar completamente vacunados, o contar con una prueba PCR negativa. La polémica decisión sacó a cientos de miles de franceses a las calles en masivas protestas que prometen repetirse.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires dio hoy un indicio de lo que sería en breve una restricción definitiva a las libertades de quienes no puedan o no quieran vacunarse contra el coronavirus en territorio bonaerense. Habrá aforos extras en locales gastronómicos y de otros rubros para quienes hayan recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid, en lo que parece la antesala para prohibiciones como las que impuso Emmanuel Macron en Francia.