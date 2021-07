San Isidro: Más de trescientos vecinos se acercaron a las postas sanitarias de Martínez

Mientras su marido recibía la vacuna, María Andrea Rindodo comentó: “Esto es espectacular. Me encantó ver cómo el municipio se preocupó por este tema y organizó esta campaña”.

El secretario de Salud Pública, Juan Viaggio, precisó: “Tenemos pensado seguir con estas postas las siguientes dos semanas, son de extrema importancia. Es beneficioso acercar el hospital a las localidades de esta forma, los vecinos se sienten más seguros al aire libre y no se mueven tan lejos de sus casas”.

En un contexto social en el que mucha gente no se pudo vacunar por la pandemia, el Municipio de San Isidro dispuso de postas sanitarias en la vía pública para que los vecinos puedan recibir la vacuna antigripal y completar el calendario nacional de vacunación. El objetivo es aumentar el índice de inmunización.