Volvió a abrir sus puertas la Escuela Municipal de Atletismo de Malvinas Argentinas

El director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario, Juan Pablo Matas, comentó: “El atletismo es una actividad que no está muy difundida y en Malvinas queremos que se conozca más, porque hay muchas disciplinas que lo integran, como lanzamiento, saltos, carreras de velocidad y de fondo, entre otras. Los chicos están en una edad especial para aprender estas actividades, que después les sirven para otras. Y se nota que esperaban la presencialidad asique eso nos pone muy contentos”.

