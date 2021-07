Julio Zamora recorrió el vacunatorio contra el coronavirus en el segundo día de la Semana Especial de Vacunación

El jefe comunal visitó el operativo provincial que se lleva adelante con apoyo del Municipio y funcionará hasta el 23 de julio, en el playón frontal de la estación de trenes de Tigre, junto a la concejala Gisela Zamora y el subsecretario provincial de Economía Popular, Federico Ugo. Durante el recorrido dialogó con vecinos que recibieron su primera dosis y con el equipo de trabajo de la posta.

El intendente Julio Zamora recorrió el vacunatorio emplazado en el playón frontal de la estación de trenes de Tigre Centro, en el marco de la Semana Especial de Vacunación que organiza la Provincia con apoyo del Municipio. Durante la visita, en la que estuvo acompañado por la concejala Gisela Zamora y el subsecretario provincial de Economía Popular, Federico Ugo, dialogó con vecinos que recibieron su primera dosis y el equipo de trabajo de la posta.

Al respecto, el jefe comunal afirmó: “Estamos trabajando fuertemente para dejar atrás la pandemia. El gobernador Axel Kicillof ha hecho un esfuerzo muy grande en lograr el éxito de este plan de vacunación y ya estamos viendo los resultados, con muchos vacunatorios trabajando a pleno y con la posibilidad de que toda la comunidad podrá vacunarse”.

Desde el inicio de la campaña de inmunización en el distrito, el Municipio convocó a diferentes artistas de Tigre a participar de las jornadas diarias y especiales en los vacunatorios, en este sentido, Zamora destacó: “Cuando uno viene a vacunarse puede ser un momento de tensión, de nerviosismo y desde el Municipio pensamos que a través de la música, sobre todo de la de nuestros artistas locales, se puede pasar un momento más grato”.

La Semana Especial de Vacunación comprende una serie de jornadas que se extenderán hasta el 23 julio por iniciativa del gobierno bonaerense, tras el éxito de los operativos especiales llevados adelante en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

En concordancia con ello, el subsecretario provincial de la Economía Popular, Federico Ugo, declaró: “Estamos felices, no solo por el segundo día de funcionamiento de esta posta sino por todos los días en donde la Provincia, la Nación y el Municipio han hecho el esfuerzo para lograr la vacunación masiva de nuestra comunidad. Nuestro gobierno ha puesto el eje principal en llegar con la salud a cada uno de nuestros vecinos y vecinas, y la gestión local hace ese trabajo con toda su infraestructura”.

Luego de las jornadas de la semana pasada, en donde más de 14 mil 200 vecinos recibieron su primera dosis, el Municipio de Tigre puso a disposición nuevamente la logística y el personal para continuar avanzando con el plan de inoculación. El vacunatorio funciona entre las 9 y las 17 y está destinado a la vacunación libre de personas mayores de 35 años, embarazadas y grupos de riesgo.

En esta línea, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: “Estamos muy felices y emocionados, en Tigre tenemos el 98 por ciento de los grupos de riesgo inoculados e invitamos a la gente a que acuda a esta posta en los próximos días para recibir su primera dosis. Nuestro objetivo es cuidar al ciudadano, al vecino, porque nosotros también lo somos y lo que más queremos hacer es proteger a la gente. Con la Provincia estamos trabajando excelentemente bien, llevando adelante este enorme operativo. Una persona vacunada es alguien que tiene menos chances de tener una complicación y eso es lo más importante”.

El distrito cuenta con 5 postas de inmunización en las delegaciones de Benavídez y Don Torcuato; en el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar, a cargo del Instituto de Obra Médico Asistencial; el Hospital Materno Infantil de Tigre Centro; y la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco.

Sergio, vecino isleño que recibió su primera dosis, comentó: “La verdad fue muy rápida la atención acá en la posta, no tuve ninguna complicación, veo que la gente se vacuna y cómo se fomenta la vacunación desde el Municipio. Llegué, me vacuné, el personal que me atendió fue super amable y me voy contento”.

Acompañaron al intendente, el secretario de Comunicación, Ignacio Castro Cranwell; la secretaria de Turismo, Florencia Mosqueda; la subsecretaria de Cultura, Marilina Silva; la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri; y el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina.