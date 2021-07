“Tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo las políticas culturales”, manifestó el intendente Zamora

Un ex convicto de 46 años.

Por su parte, Morena, también resaltó el respaldo del gobierno local y dijo: “Estoy súper feliz de que la ciudad que amo y la que elijo para vivir me ayude con mi carrera. El trabajo que llevan adelante desde Cultura es excelente”.

“Hicimos una nueva convocatoria de artistas locales para destacar su labor, en el marco de las iniciativas organizadas por el gobierno municipal a través de streaming y en los vacunatorios del distrito. Estamos orgullosos porque pudieron demostrar lo que saben hacer, y sin dudas no tienen nada que envidiarle a otros pares”, expresó el jefe comunal.