Malena Galmarini en Tigre: “Es importantísimo apoyar a las pymes y además desde AySA queremos llevar agua y cloaca de la forma más sustentable”​

Marcelo Santiago, dueño de Tuboloc, lideró el recorrido por las instalaciones y expresó en relación a la posibilidad de poder trabajar mancomunadamente con una empresa de gran magnitud como los es AySA: “Sería bárbaro, somos una PyME, no somos una gran empresa que con mucho esfuerzo ya llegamos hasta acá y para nosotros si AySA nos homologase sería un antes y un después como empresa”.

Finalizado el recorrido, la Presidenta de AySA expresó: “Es importantísimo en estos momentos acompañarlos. Vinimos a ver el material para ver si puede ser homologado por AySA para utilizar esta cañería que está hecha con material reciclado. Y si hay algo que desde AySA queremos hacer es no solamente llevar agua potable y saneamiento cloacal sino hacerlo de la manera más sustentable posible”.