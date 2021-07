Descalzo y Marinucci recorrieron las obras de remodelación de la estación de Ituzaingó

Por su parte, Marinucci destacó: “Hoy estamos dando inicio a la obra de la nueva estación de Ituzaingó, una necesidad que me planteó Alberto Fernández apenas asumí en Trenes Argentinos, y algo que fue ignorado por el gobierno anterior. Esta obra va a traer mayor seguridad para los vecinos y vecinas y una mejora en la calidad del servicio que ofrece la Línea Sarmiento, que es la segunda línea que mayor cantidad de personas transporta”.

Esta obra de remodelación que está llevando adelante Trenes Argentinos en articulación con el gobierno local, integra el plan de mejoramiento de estaciones del ferrocarril Sarmiento e implica la demolición del antiguo andén y la instalación de andenes provisorios en los cuales ya se encuentran operando los trenes provenientes de Once y Moreno. Los trabajos de renovación incluyen nueva infraestructura edilicia, la mejora de la iluminación, mejoras en la circulación peatonal y conexión norte-sur, y de las zonas comunes de espera del tren.

Al finalizar la recorrida, Descalzo declaró: “Se están retomando obras históricas, como es el caso de la obra de la estación de Ituzaingó. La obra pública no sólo mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino que también genera fuentes de trabajo. Este es el camino del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno local, trabajar juntos, articuladamente, por un mejor país, para generar trabajo y así poner en marcha a la Argentina”.