Alejandro Bodart recorrió San Miguel junto a los precandidatos locales del Frente de Izquierda-Unidad

En la tarde del viernes, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda-Unidad, Alejandro Bodart, recorrió San Miguel junto a la aspirante a concejal, Candela Ramírez. En ese marco, conversó con la prensa y se refirió a las propuestas del espacio, y a la PASO que se dará en el armado electoral del que forma parte. “Le pedimos a la gente que confíe en nosotros, que podemos llevar adelante una banca en diputados o una concejalía, y también gobernar el país. Con su voto nos pueden fortalecer ahora, para que podamos dar la disputa por el poder en 2023”, expuso el dirigente.

La actividad en San Miguel se centró en la plaza central, donde el hombre del MST pudo conversar con vecinos y militantes. Allí se realizó también un breve acto, en el que se anunciaron los precandidatos locales de esa línea del Frente de Izquierda-Unidad.

“Con el Frente de Izquierda-Unidad nos vamos a presentar en todo el país, y aquí en San Miguel, la compañera Candela Ramírez va a ser quien encabece nuestra lista”, indicó Bodart. Agregó que “nuestro espacio va a ir a una PASO para discutir, no solo como enfrentamos a los viejos partidos, sino como mejoramos a la izquierda para poder dar mejor esa batalla”. “Queremos que la izquierda deje ese rol testimonial y se prepare realmente para gobernar”, enfatizó.

En cuanto a las propuestas, planteó que “el Estado cuenta con recursos en todos sus niveles, pero el problema que tenemos es que se van para afuera”. “La deuda succiona todo lo que producimos a nivel nacional y en la Provincia. Además, los que nos prometieron que iban a cambiar la lógica del macrismo y enfrentar al FMI terminaron sentándose a negociar con bonistas y fondos buitres”, añadió.

“Nosotros queremos los recursos para sacar a la juventud de la pobreza y para crear planes de obras públicas que de verdad creen trabajo digno”, prosiguió el dirigente, y analizó: “En San Miguel y en todos los municipios de la Provincia vemos que la desocupación y la miseria crecen, y que con los salarios que hay ser trabajador a veces no implica salir de la pobreza”. “Nosotros queremos terminar con eso. Queremos los fondos para pagar la deuda principal que tenemos, que es la deuda que tenemos con el pueblo”, sentenció.

A su vez, propuso “ajustar a las 10 mil familias que son las que se roban todo; las que no pagan impuestos porque fugan su capital afuera; las tienen millones que no van a gastar ni en mil años, pero quieren más”. “Lo que a ellos les sobra es lo que nos falta a nosotros, por eso necesitamos impuestos progresivos y permanentes, no por única vez”, declaró. Y completó: “Los recursos que produce el país no pueden ir más a pocas manos, esas manos que nos trajeron hasta esta actualidad, necesitamos que vayan al conjunto, para que todos podamos vivir dignamente”.

Ya en lo electoral, el precandidato a diputado nacional, quien compartirá boleta con Vilma Ripoll, se refirió a la PASO que tendrá el Frente de Izquierda-Unidad, y explicó que “nuestra lista es para discutir como mejoramos a la izquierda”. “Tenemos que evolucionar, porque tenemos muchos problemas de dogmatismo que impiden que un sector de la población venga a nosotros”, indicó, y llamó a “alejarse de los personalismos y que se aplique una rotación de candidaturas y cargos real”. “Queremos ir a las PASO para dar estos debates. Tenemos que mejorar, no solo para ganar cargos legislativos, sino también para gobernar”, señaló.

También destacó la elección realizada por el espacio en la provincia de Jujuy, en donde “salimos segunda fuerza en la capital, ganándole al peronismo, y triunfando en muchos lugares que eran bastiones” del justicialismo. “Esto tiene que ver con el crecimiento que venimos teniendo desde abajo, en la juventud, en los movimientos de mujeres, en los movimientos ambientales, y en las luchas gremiales y los sindicatos”, consideró.

Y continuó: “También hay mucha gente que votó con la nariz tapada al Frente de Todos en 2019 para que no gane Mauricio Macri, y hoy se decepcionó totalmente”. En esa línea, entendió que “mucha gente hoy desconfía” de las dos fuerzas mayoritarias, “y nos están empezando a mirar a nosotros”. “Muchas de las cosas que prometió el Frente de Todos y no cumplió, nosotros podemos llevarlas a cabo y cambiar la dinámica de hambre y miseria”, afirmó.

Alejandro Bodart aseguró que si la ciudadanía “sigue votando lo mismo, de acá a un año vamos a tener más pobreza y desocupación”. “El Frente de Todos y Juntos por el Cambio solo piensan en sus bolsillos, en enriquecerse ellos y sus amigos, esas 10 mil familias de las que hablaba antes. Por eso le pedimos a la gente que confíe en nosotros, que podemos llevar adelante una banca en diputados o una concejalía, y también gobernar el país. Con su voto nos pueden fortalecer ahora, para que podamos dar la disputa por el poder en 2023”, cerró.