Coronavirus: Llegaron 3 millones 500 mil vacunas de Moderna donadas por los Estados Unidos

El domingo pasado, Argentina suscribió a través del Ministerio de Salud un acuerdo con la compañía Moderna Inc por el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna o las unidades equivalentes para su administración como refuerzo. Se trata del primer contrato que permite recibir inoculaciones basadas en la plataforma de ARN Mensajero contra el coronavirus, a partir del primer trimestre de 2022.

Carlson, por su parte, expresó que se trata de “vacunas de reconocida seguridad y efectividad que van a ayudar a salvar miles de vida”. “Ser parte de esta donación es uno de los mayores honores que he tenido en mis 35 años de carrera diplomática”, señaló.