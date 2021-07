La nueva torre de seguridad en la Estación José C. Paz dispone de una cabina Blindada con cámaras domo monitoreadas las 24 horas e iluminación led. Además, tiene comunicación directa con el Puesto de Control de Seguridad (PCS).

Trenes Argentinos avanza con la instalación de torres de vigilancia en distintas estaciones del servicio ferroviario metropolitano. Desde esta semana, la estación José C. Paz, del ferrocarril San Martín, cuenta con uno de estos dispositivos equipados con tecnología de punta al servicio de la seguridad del usuario.

La estación José C. Paz ya cuenta con una nueva torre de seguridad

José C. Paz