Petrillo a favor de la interna: “No hay otra posibilidad que ir a una PASO para dirimir proyectos para San Martín”

Andrés Petrillo, vecino de San Martín y funcionario de la Municipalidad de Vicente López, conversó con SM Noticias y se refirió a sus aspiraciones electorales para este año, pero enfatizó: “Nuestro objetivo es gobernar San Martín en el 2023”. Crítico con el armado de Juntos por el Cambio en el distrito en el que milita desde hace varios años, pidió no apostar más a “candidatos importados”, y se mostró a favor de una PASO “para confrontar proyectos para San Martín”.

“Tengo una gran vocación de trabajar por los vecinos de San Martín, una constante que se da desde que tuve la posibilidad de ser funcionario del Municipio, durante 10 de los 12 años de la gestión de Ricardo Ivoskus”, comenzó diciendo el arquitecto. “Trabajamos en la construcción de un proyecto que se plantee como una alternativa al gobierno actual de San Martín”, planteó, y añadió: “Seguramente vamos a tener una expresión política en este 2021, pero nuestro objetivo es gobernar San Martín en el 2023”.

“Soy pate de la gran transformación que está llevando adelante Jorge Macri en Vicente López, y quiero traer gran parte de ese modelo transformador a nuestro distrito”, prosiguió, y reveló que “en su contacto permanente con los vecinos, la palabra que más escucho es abandono, y la escucho desde dos acepciones”.

En esa línea, el Subsecretario de Servicios Públicos vicentelopense habló, “por un lado, del abandono de una gestión que no tiene mucho más para dar, que se está repitiendo a sí misma, que ha perdido músculo y capacidad de respuesta, y que ha perdido sensibilidad social”. “El otro punto del abandono -continuó- es la ruptura de ese contrato social tácito que Gabriel Katopodis firmó con los vecinos al decirle que quería ser por tercera vez intendente de San Martín, y a pocos días de haber asumido se fue a un cargo de mayor jerarquía, que hoy no está sirviendo para traer a San Martín todas las obras de infraestructura que hacen falta”.

“Hoy, solo 1 de cada 10 personas saben que Fernando Moreira es el intendente ‘muleto’ que dejó el ministro de Obras Públicas nacional”, lanzó.

A su vez, Petrillo enumeró déficits que tiene el distrito, entre ellos, que San Martín no haya logrado aun el 100 por ciento de cloacas o agua potable; que todavía tenga “infinidad de calles de tierra”; que el partido carezca de conectividad para sostener clases en modalidad virtual; y que en colegios del casco céntricos “no haya clases presenciales por falta de obras de infraestructura en los edificios escolares”.

Ya en materia de seguridad, trazó una comparativa con Vicente López, y planteó que “San Martín tiene la misma cantidad de cuadriculas de patrullaje” que ese distrito vecino “tiene menos de la mitad de superficie que San Martín”. Esto quiere decir que “en nuestro partido un patrullero recorre más del doble de calles de lo que recorre en Vicente López”, a lo que agregó que el distrito gobernado por Fernando Moreira cuenta con móviles municipales “que no están aptos para esa tarea”.

“El intendente anunció que antes de fin de año tendremos 1200 cámaras de seguridad, cuando el distrito vecino ya tiene 2000 instaladas para todo su territorio”, comentó el hombre de Juntos por el Cambio, y afirmó: “La inseguridad es el principal reclamo de los vecinos, en zonas céntricas o periféricas, y eso no tiene un correlato en materia de asignación presupuestaria por parte del Estado municipal”.

“Si no se invierte en cámaras, patrullaje, tecnología, o por ejemplo en herramientas como los Puntos Seguros que desarrolló Vicente López, el resultado es el que hoy tenemos”, agregó. “Esta gestión es muy deficitaria en materia de seguridad”, opinó, y volvió a reiterar que “los vecinos de San Martín se sienten abandonados por el Estado local”.

Ya en lo político, el referente de Jorge Macri lamentó el desembarcó de dirigentes porteños a la provincia de Buenos Aires -en referencia a Diego Santilli- y consideró que “los bonaerenses estamos lo suficientemente maduros como para tener un representante que surja de los bonaerenses”. En esa tónica, aseguró que “en San Martín nos pasa lo mismo”. “Hemos vivido la situación de tener candidatos importados, que no son vecinos, y que aun hoy quieren seguir monopolizando el espacio de Juntos por el Cambio”, manifestó.

Para él, “no hay otra posibilidad que ir a una PASO para dirimir proyectos para San Martín de cara al 2021 y al 2023”. “No veo una posibilidad de acuerdo, ya que para que espacios políticos logren acuerdos tiene que haber diálogos, y desde que se perdió la elección en 2019 hasta hoy ninguno de los espacios que integran Juntos por el Cambio fue convocado por el candidato a intendente del 2019 -Santiago López Medrano- para discutir en que fallamos y como construir un mejor proyecto a futuro.

Andrés Petrillo reveló que si existió una convocatoria entre todos los sectores que integran Juntos por el Cambio en lo local, “en la que el único espacio que no participó es el que encabeza” el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense. “Si hay un sector que se cree bendecido por algún dedo ya inexistente, y que se cree que va a ser la única expresión de Juntos por el Cambio en San Martín, con nosotros no va a contar, nosotros queremos dar la pelea”, adelantó.

“La PASO sirve para confrontar proyectos para San Martín. Es un mecanismo útil que ha establecido la democracia, y que sirve también para dirimir también tensiones internas, más en estos tiempos donde predominan los frentes electorales muchas veces conformados heterogéneamente. Vamos hacía las PASO, y lo hacemos recorriendo todo San Martín, de punta a punta, llevando nuestro mensaje de necesidad de tener un proyecto alternativo para el distrito”, finalizó.