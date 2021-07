Juan Andreotti entregó chalecos antibalas para agentes de Protección Ciudadana de San Fernando

Un ex convicto de 46 años.

“Aparte tenemos todos los móviles cero kilómetro blindados y con todos los elementos para trabajar en óptimas condiciones. Durante la pandemia estuvimos desde el primer día al servicio de los vecinos; no sabíamos con lo que nos podíamos encontrar, pero por suerte los compañeros que tuvieron coronavirus ya están recuperados. El objetivo es que sigamos cuidándonos y que el servicio mejore cada día”, agregó.

“Seguimos reforzando con equipamiento nuestro sistema de Protección Ciudadana, en este caso hemos incorporado 50 chalecos antibalas fundamentales para el trabajo y el cuidado de nuestros agentes de Protección Ciudadana, a los cuales quisiéramos reconocer cada día por el trabajo que han hecho no solo durante estos 8 años, sino específicamente durante el año y medio de la pandemia que ha sido muy duro. Ellos han estado desde el primer día cuidando nuestra ciudad y ante la incertidumbre no se escondieron. Todos tienen familia y se han comportado como verdaderos servidores públicos, cuidando a los sanfernandinos”, explicó Juan Andreotti.