Zamora acompañó el inicio de la semana especial de vacunación contra el coronavirus en el centro de Tigre

Un ex convicto de 46 años.

En este sentido, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Igualdad, Cecilia Ferreira, destacó: “Estamos muy contentos porque este es un punto de vacunación muy importante y estratégico para los vecinos de Tigre. Desde hoy y hasta el 23 de julio vamos a estar todos los días, de 10 a 16. Además, venimos haciendo la convocatoria puerta a puerta para llegar a cada vez más personas, incluso si hay vecinos o vecinas que no pueden venir, los vamos a buscar. La idea es fomentar la campaña y que cada vez haya más personas vacunadas”.