El Municipio y Nación entregaron créditos “Casa Propia” a vecinos de Morón

Por su parte, el titular de la cartera de Hábitat expresó: “Ver la emoción de la gente que recibe este crédito para construir su vivienda, no se compara con nada. Venimos a hacer esto en toda la Argentina, a cambiar la historia y poner el paradigma de la vivienda como un derecho, un derecho de clase social ascendente con creación de puestos de trabajo”.

El jefe comunal destacó: “Hoy hay obras, tenemos estos créditos a los que accede la familia que son asignados con una lógica que no tiene que ver con la lógica financiera que imperó hasta hace muy poco tiempo. Está pensado para que cada familia pueda cumplir con todo el cronograma de pago y además, dispara la movilización de un montón de industrias que interactúan a partir de tener una casa en transformación”.

En esta oportunidad, se otorgaron créditos hipotecarios destinados a la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote propio, por un monto máximo de 4 millones de pesos cada uno. Con un plazo de hasta 30 años para el pago y una financiación del 100 por ciento, por lo que no se necesita contar con ahorros previos.