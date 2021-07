Inauguraron en Tres de Febrero el Instituto Dr. Domingo Jorge Collia

Marcelo Naveiro, ex secretario de Desarrollo.

Finalmente, el ex ministro de Salud anticipó que el instituto “será un espacio para pensar en la diversidad para construir un municipio más igualitario e inclusivo”.

“Me guió para seguir el camino y gracias a él empecé a ver la salud de otra manera y a entender que no está en los hospitales sino en las casas”, manifestó el funcionario, quien describió a Domingo Jorge Collia como “un gran hermano, amigo y vecino”.

Entre las adhesiones estuvo la de los ex intendentes de Berazategui y Tres de Febrero, Juan Mussi y Hugo Curto; y la de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario.