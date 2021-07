Continúan las obras de infraestructura escolar en Morón

El Estado local avanza en una agenda conjunta con la Provincia y el Consejo Escolar de Morón, en materia de renovación integral de las instituciones educativas del distrito.

El Municipio de Morón continúa con la puesta en valor y refacciones en las escuelas del distrito. En esta ocasión, el intendente Lucas Ghi recorrió los trabajos realizados en la Escuela 24 de Villa Sarmiento, en el marco del programa provincial “Escuelas a la obra” y el Programa Especial de Emergencia Educativa.

En el establecimiento, se realizaron tareas de refacción con una mejora integral de la cocina y sanitarios, la construcción de nuevos baños para personas con discapacidad y la renovación de los tanques de agua. Las tareas se desarrollaron con una inversión de 1 millón 700 mil pesos a partir de un trabajo mancomunado entre Provincia y el Consejo Escolar de Morón.

Al finalizar la recorrida, el jefe comunal destacó el proyecto: “Son intervenciones múltiples y diversas, siempre en pos de poner ediliciamente en condiciones los establecimientos para toda la comunidad educativa que asiste a diario a una escuela. El gobernador Axel Kicillof ha dispuesto una suma que no tiene precedentes en la historia en materia de inversión en la infraestructura escolar y el desafío es ejecutar esos fondos porque no puede quedar un solo peso que no se convierta en una mejora y que impacte en la calidad educativa de un joven o de un adulto”.

Las obras enmarcadas en el Programa Provincial de Infraestructura Escolar, están destinadas a la refacción, ampliación y construcción de la infraestructura del sistema educativo mediante planes estratégicos.

Asimismo, Ghi afirmó que durante el receso invernal se intensificarán las tareas que llevan adelante la comuna junto al Consejo Escolar: “Nos proponemos seguir avanzado a toda marcha para estar a la altura de las demandas y las expectativas que tienen la comunidad”.

Además, durante la jornada, la presidenta del Consejo Escolar de Morón, Mabel Mesa, resaltó el trabajo que se está realizando y la articulación con el gobierno bonaerense, que “responde permanentemente a lo que le pedimos”. “El desafío ahora es ejecutar todo. Tenemos una mitad de año por delante con muchas obras. De esa manera, acompañar lo que van pidiendo las escuelas y lo que traíamos nosotros como proyecto cuando asumimos, 87 escuelas a las que teníamos que dar respuesta, estamos encaminados y vamos a llegar”, completó.

Durante la actividad también estuvieron presentes la directora de la institución, Iris Garbossa; y la directora de la Unidad de Gestión Comunitaria 7, Victoria Babjaczuk.