“El sistema de salud se relajó”: Fiesta clandestina en el Hospital Eva Perón

Personal de seguridad de hospital disolvió la reunión, y los castigos no tardaron en llegar. Así, hoy trascendió que 15 personas fueron suspendidas por 10 días. Además, avanzan sumarios administrativos para cada trabajador presente en la fiesta clandestina. Ahora, la continuidad laboral o no dependerá de la decisión que surja del Ministerio de Salud bonaerense.

Según dijo al canal TN la doctora María de los Ángeles Carmona, directora asociada del Eva Perón, médicos y personal no médico se habían juntado “a comer” en un área de diagnóstico por imágenes. Pero los videos viralizados por vecinos dan cuenta de música elevada que se escuchaba desde el exterior, lo que hace sospechar que se trató de algo más que una cena.

Ocurrió en una sala del reconocido nosocomio de San Martín. Vecinos filmaron el momento de diversión que tuvieron médicos y personal no sanitario. Por el hecho fueron suspendidas 15 personas.