La Comuna realiza mejoras urbanas para potenciar el centro comercial de San Isidro

Tras recorrer la obra, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, contó: “Estos trabajos son parte de una puesta en valor de todos nuestros centros comerciales. En este caso, en la calle Belgrano sumamos verde para embellecer el espacio urbano en una tendencia hacia calles peatonales. Las cocheras no se eliminan, se reubican mejorando así la calidad del espacio urbano del centro comercial”.

Del lado donde están los estacionamientos habrá un total de nueve “isletas” delimitadas por un cordón de hormigón. En su interior se plantará un árbol con un sistema especial para que las raíces no dañen las veredas. El nuevo espacio verde también tendrá un banco y equipamiento urbano para el uso de los peatones.

En el marco de la renovación de los centros comerciales a cielo abierto, el Municipio de San Isidro lleva adelante en la calle Belgrano, desde Cosme Beccar hasta Acassuso, una nueva obra para potenciar el comercio: Transformar módulos de estacionamiento en espacios verdes con forestación y bancos. Cabe destacar que esas cocheras no se eliminan, se reubican.