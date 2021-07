“Vidal no fue una buena gobernadora, por eso perdió las elecciones, porque si sos bueno en la gestión la gente te vota. No se presenta en la Provincia porque le conviene la Capital Federal”, remarcó.

En declaraciones a radio AM 750, el mandatario sostuvo que “hay alguna posibilidad que un intendente nos represente en las listas”.

Si bien no habló de candidaturas, no descartó que sea un intendente del conurbano bonaerense el que encabece la boleta del Frente de Todos.

Descalzo: “Vidal no fue una buena gobernadora y por eso se fue a la Capital Federal”