En el Museo de Arte Tigre, Julio Zamora inauguró una muestra con obras donadas por el coleccionista Carlos Franck

La directora del Museo de Arte Tigre, Graciela Arbolave, afirmó: “Este es un gesto destacable, poco frecuente, de mucha generosidad y desprendimiento por parte de Carlos Franck. Los visitantes se van a encontrar con un conjunto de más de 180 obras de arte argentino, figurativo contemporáneo principalmente, con muchos autores que no integraban el patrimonio y lo complentan. Además hay cuadros más modernos, como los geométricos y algunos abstractos. Esta acción reafirma al Municipio de Tigre y al museo como un referente cultural de la provincia de Buenos Aires, porque es una gran decisión que él nos haya elegido; hubo una investigación previa, se asesoró y estuvo meses entrevistándose con mucha gente para dar con el lugar indicado para la donación”.

“El Municipio de Tigre tiene en este museo algo extraordinario que va a permitir a los visitantes apreciar estas obras que complementan una colección espectacular que ya tiene. La verdad es que no quería que se pierdan estas obras porque si se venden, se pierde la historia y la armonía que uno buscó en lo que fue comprando. Yo buscaba un museo que supiese que el día de mañana iba a mantener la colección e iba a saber aprovecharla. Estuve yendo a varios lugares, muchos abandonados y sin mantenimiento, pero en el Museo de Arte Tigre encontré todo muy bien mantenido, utilizado y aprovechado. Tienen un staff creativo muy profesional e idóneo que no se encuentra fácilmente”, expresó Franck.