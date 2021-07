Perrella: “El trabajo y la obra pública serán el motor de la nueva agenda pospandemia en Argentina”

Marcelo Naveiro, ex secretario de Desarrollo.

La pospandemia, si existe como tal, va a requerir “cambiar el chip, dedicándonos desde ya a generar nuevas fuentes de trabajo, que los jóvenes se incorporen al mercado laboral, porque de acá a tres meses la Argentina tendrá una nueva agenda en la que estarán muchos planteos que hicimos en 2019 y que no se pudieron hacer producto de esta realidad mundial”.

Pero la campaña política no es prioridad ciudadana: “Hoy la agenda de la gente nos ubica con más de 50 puntos de inscripción para la campaña de vacunación -contra el Covid-, con alrededor de 280 mil vecinos inscriptos y más de 210 mil vacunados”. “La prioridad de los vecinos de San Martín sigue siendo la vacuna”, y allí el trabajo desde su agrupación, San Martín para Todos, en colaboración con el Ejecutivo municipal y con el apoyo de Caritas, scouts, capillas, representantes cristianos y evangélicos para “cuidar la salud de los vecinos”.