Zencich intervino tras un intento de usurpación en Pontevedra

Un grupo de personas pretendió ocupar un terreno donde los vecinos habían construido una canchita de fútbol. “Los usurpadores no llegaron a instalarse gracias al accionar de los vecinos que alertaron a tiempo, pero dejaron el lugar en muy malas condiciones y se robaron elementos que donamos en 2019”, relató el presidente del interbloque de Cambiemos de Merlo, David Zencich.

This site is protected by wp-copyrightpro.com