Leo Nardini supervisó la obra de Fragata de Heroína

Al concluir con la recorrida por Fragata Heroína, el intendente de Malvinas Argentinas, expresó: “Estamos felices de poder multiplicar la obra pública en momentos de pandemia, triplicando lo que se está haciendo en todos lados, ya que no hemos parado en ningún momento más allá de las dificultades. Y así vamos a seguir, poniendo el corazón, para seguir avanzando”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com