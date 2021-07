Avanza el plan de vacunación y disminuyen en un 67 por ciento los casos positivos en Escobar

Por otro lado, las personas que deseen inscribirse en la campaña deberán ingresar al sitio web del gobierno de la provincia de Buenos Aires y completar el formulario para registrarse. Luego, cuando tengan turno asignado, recibirán un correo electrónico o una notificación de la aplicación VacunatePBA, con el día, horario y lugar dónde se realizará la vacunación. Cabe destacar que los turnos solo se asignan de manera digital y no en los puntos de vacunación.

This site is protected by wp-copyrightpro.com