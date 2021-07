Se presentaron las alianzas electorales: ¿Cómo quedaron conformados los frentes?

Finalmente, la izquierda no logró la unidad e irá dividida a las PASO. Por un lado, el Frente de Izquierda Unidad , integrado por el PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, llevará como precandidatos en la provincia de Buenos Aires a Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola.

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también está dentro del frente y, si bien no será candidato, está aportando dirigentes al armado de equipos técnicos.

Otro frente inscripto fue el que llevará como precandidato a diputado nacional al ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo. Se trata de Vamos con Vos , que lo integran Hace Buenos Aires, su partido; Tercera Posición, el espacio de Graciela Camaño; Libres del Sur, de Humberto Tumini y Jorge Ceballos; el lavagnismo; y partidos vecinalistas como Acción Marplatense, del ex intendente de esa localidad, Gustavo Pulti, entre otros movimientos políticos.

Quien no se incorporó a Juntos por el Cambio fue José Luis Espert, quien conformó un frente de centro-derecha denominado Avanza Libertad . Estará conformado por la UCEDE, Partido Demócrata, Partido Autonomista, Republicanos Unidos, Dignidad Popular, Encuentro Plural Alternativo, Alternativa Libre, Movimiento Libertario Republicano y otras agrupaciones.

De cara a las PASO, Juntos por el Cambio cambiará su denominación en la provincia de Buenos Aires y se llamará simplemente Juntos . A su base original con el PRO, Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, sumó al partido GEN e Margarita Stolbizer. También se sumó el Peronismo Republicano, que lidera Miguel Pichetto, y que lleva como referente en el territorio al ex ministro bonaerense y ex jefe comunal de San Miguel, Joaquín de la Torre.

Los principales espacios que competirán en las elecciones primarias del 12 de septiembre son el Frente de Todos; Juntos por el Cambio, que en la Provincia se llamará solamente Juntos; Vamos con Vos, encabezado por el ex ministro Florencio Randazzo; la alianza de centro-derecha de José Luis Espert; y el Frente de Izquierda Unidad, aunque no será la única expresión de esta línea de pensamiento.