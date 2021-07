Entradera y secuestro en Castelar: Retuvieron a su familia y lo llevaron a su oficina en búsqueda de dinero

Tras la fuga de los ladrones, la víctima desató a su familia y a los albañiles, y dio aviso a la policía. Intervinieron en el hecho efectivos de la comisaría séptima de Morón, que aun no pudieron dar con los delincuentes.

Una vez adentro, los asaltantes despertaron al dueño de casa, de 68 años, su esposa y su hijo, los encerraron en una habitación y los ataron de manos y pies con precintos. Como los malvivientes exigían dinero, el hombre, para proteger a su familia, les indicó que no tenía plata en su casa pero sí en su oficina. Y hacía allí fueron los asaltantes.