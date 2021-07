Diego Santilli recorrió José C. Paz acompañado por Susana Ulloa

En la tarde de ayer, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires visitó José C. Paz junto a la concejal Susana Ulloa. En una actividad que organizó Alexis Lívora, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, y de la que también participaron Fabricio Cheiro, referente de la Coalición Cívica; y la concejal del Pro, Daniela Grana. Los funcionarios aprovecharon la ocasión para recorrer el centro comercial del distrito.

