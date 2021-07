Juan Andreotti y autoridades de PAMI firmaron un convenio y recorrieron la ampliación del Hospital Municipal

Cabe destacar que el Municipio de San Fernando ya se encuentra vacunando contra la gripe a mayores de 65 años sean o no afiliados a PAMI en el Centro Vacunatorio Municipal, ubicado en Nicolás Avellaneda 1460, de lunes a viernes de 8 a 16; sábados de 8 a 12; y en todos los centros de salud de lunes a viernes 8 a 16.

