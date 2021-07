Naveiro: Los vecinos de Tres de Febrero “han dejado de ser escuchados por la gestión”

El ex concejal de San Martín.

“Tenemos que trabajar en el desarrollo de nuevas propuestas alternativas al Frente de Todos y Juntos por el Cambio”, expuso, y reconoció que hay descontento ciudadano con estas fuerzas mayoritarias, lo que “se debe también a la falta de escucha”. “Se toman decisiones desde laboratorios técnicos o desde adentro de los despachos, sin tener en cuenta lo que pasa en la calle, o en el caso de Tres de Febrero, con un desconocimiento del distrito por parte de varios funcionarios”, remarcó, y dejó en claro que, de ingresar al Concejo Deliberante, apostará a “la escucha como base y a la elaboración de propuestas creativas, para que el vecino no se siga sintiendo con este alto nivel de desprotección”.

De cara a los comicios, Marcelo Naveiro afirmó que “el objetivo nuestro no es conseguir un cargo o una banca en el Concejo Deliberante, sino que a través del Partido Federal los vecinos puedan canalizar los problemas reales que tienen, muchos de los cuales pueden ser solucionados por un municipio”. “Las polarizaciones van a existir, pero creo que son momentáneas. Lo importante es que el vecino pueda optar y elegir a aquel que lo representa mejor”, amplió.

Y ante la consulta sobre la llegada de recursos de Nación o Provincia para complementar las acciones municipales, analizó: “La negociación con otros niveles de gobierno requiere de un nivel de dialogo, no se puede realizar desde el choque político”. “Tenemos que buscar el punto de conveniencia para los vecinos”, fue su propuesta, ya que indicó que “un municipio no se administra con ideología, sino pensando en las necesidades de los vecinos”.

El ex secretario de Desarrollo Social comunal opinó también de las políticas de seguridad, que consideró tuvieron otro énfasis al comenzar la gestión, allá por el 2015. “Hoy tenemos niveles altísimos de inseguridad, sobre los cuales se ha trabajado, y queda claro que no alcanza con solo colocar luces”, dijo.

“Ha habido un poco de falta de creatividad respecto de regímenes de promoción, o de herramientas para favorecer el desarrollo, y esto no sucedió en otros distritos”, aseveró, por eso señaló que “no se trata de crear algo nuevo, sino de observar cómo se han desarrollado otros lugares del conurbano”.

“En Tres de Febrero se estableció un modelo de trabajo que fue muy exitoso en un primer momento. Pero los municipios sufren transformaciones, y desde ese punto de vista entiendo que no se ha dado respuesta a las nuevas demandas vecinales, ni en los momentos en que los ciudadanos estuvieron encerrados ni en aquellos en los que pudieron recuperar la calle y los espacios públicos”, añadió, alejándose de la manera de gestionar del intendente Diego Valenzuela.

