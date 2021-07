Hoy comienzan a operar los andenes provisorios de la estación de trenes de Ituzaingó

Esta obra de remodelación, que está llevando adelante Trenes Argentinos en articulación con el gobierno local, integra el plan de mejoramiento de estaciones del ferrocarril Sarmiento e implica la demolición del antiguo andén y la instalación de andenes provisorios en los cuales comenzarán a operar los trenes provenientes de Once y Moreno. Los trabajos de renovación incluyen nueva infraestructura edilicia, la mejora de la iluminación, mejoras en la circulación peatonal y conexión norte-sur, y de las zonas comunes de espera del tren.

El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, informa a los vecinos y vecinas que debido a las obras que se están llevando a cabo en la estación de Ituzaingó se producirá el cierre del andén en su totalidad, por lo que a partir de hoy comenzarán a operar los andenes provisorios, ubicados sobre la intersección de Belgrano -ex Segunda Rivadavia- y Fragio; y avenida Néstor Kirchner y Los Pozos.