El presidente Alberto Fernández anunció un bono de 5 mil pesos para jubilados y jubiladas

Y afirmó que “reconocer un año por cada hijo o hija de las mujeres que no cumplan con los 30 años de aportes para poder jubilarse es una medida que no ofende a nadie, es una medida que tiene que ver con reparar desigualdad, es una media del presente que tiene que ver con un pasado que hay que modificar y con un futuro que hay que presentar de otra manera”.

“Vimos que había mujeres que no habían podido entrar en la moratoria y no podían jubilarse. Todas esas mujeres eran madres argentinas que habían dedicado tiempo, esfuerzo, trabajo, en ver crecer a sus hijos”, sostuvo Raverta, y reclamó que “la Argentina se merece reconocer la tarea de cada mujer que dedica tiempo al cuidado de sus hijos y de sus hijas”.

En tanto, el reconocimiento de años de servicio por tareas de cuidado apunta a promover la jubilación de muchas mujeres que hoy no pueden hacerlo por falta de aportes. De hecho, solo una de cada 10 llega a los 30 años de aporte que le permite acceder a la jubilación.

“Tenemos que trabajar mucho para frenar a los que especulan con los precios y nos preocupa particularmente la situación de los jubilados y de las jubiladas porque no queremos que sean la variable de ajuste”, señaló el presidente.

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde, en un acto desde el partido bonaerense de Lomas de Zamora, que el gobierno nacional otorgará en agosto próximo un bono de 5 mil pesos a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que cobren hasta dos haberes mínimos -46 mil 130 pesos- y el reconocimiento de un año de aportes por cada hijo o hija para las mujeres que no cumplen con los requisitos para poder jubilarse.