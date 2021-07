San Isidro desarrolló un plano interactivo para simplificar consultas a la hora de construir

El Municipio de San Isidro implementó con éxito un plano interactivo que agiliza el acceso a toda la información necesaria para quienes tienen que construir o hacer una ampliación, entre otras obras. La nueva herramienta digital se encuentra en el sitio web del Municipio. Con solo hacer un click en la parcela la persona sabe, por ejemplo, si puede o no construir allí, cuántos metros cuadrados, qué altura, entre otros datos necesarios.

