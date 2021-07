Evacuaron el hospital de Pacheco por un incendio

El fuego y el humo no causaron víctimas, pero afectaron la operatividad del Hospital Zonal Gral. de Agudos “Magdalena Villegas de Martínez”, de gestión provincial. Elementos de seguridad de Tigre acudieron a la emergencia y colaboraron con el personal del nosocomio en la evacuación de 17 pacientes en camillas de UTI.

Un foco de incendio en la maternidad del hospital de Pacheco obligó a la evacuación de decenas de pacientes de la terapia intensiva esta tarde. El siniestro fue controlado por los Bomberos Voluntarios mientras que ambulancias del SAME trasladaron a los internados a otros centros sanitarios.