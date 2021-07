Kicillof anunció la vacunación libre para mayores de 35 años y la puesta en marcha de nuevas jornadas de vacunación

“Han regresado 42 personas y el 88% está cumpliendo el aislamiento como corresponde”, sostuvo el jefe de Gabinete, y añadió: “A las personas que no accedieron a aislarse en hoteles pese a haber firmado una declaración jurada antes de salir del país, se le labrarán actas para la denuncia penal y la aplicación de una multa. En la provincia de Buenos Aires no hay lugar para el incumplimiento de la ley”.

Respecto a la situación epidemiológica, Gollan enfatizó que “llegamos a la séptima semana consecutiva de caída de casos, que lleva una disminución acumulada de los contagios del 61%”. “Que los casos estén bajando no implica que debamos descuidarnos, tenemos que seguir respetando todo el tiempo las medidas de cuidado”. En ese sentido, el ministro informó que el promedio semanal de casos diarios se ubicó en 6717, en tanto que la ocupación de las camas de terapia intensiva se encuentra en el 65,11% en la región metropolitana y en el 50,7% en el interior de la Provincia.

En ese marco, Kicillof destacó que “con la incorporación de otras 38 ciudades protegidas, en más de la mitad de los distritos de la Provincia ya se ha inoculado a más del 90% de la población”. “En estos municipios habrá vacunación libre con el primer componente para todos y todas las mayores de 18 años que todavía no se hayan aplicado la vacuna”, agregó.