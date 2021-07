San Fernando acercó trámites y servicios a la Plaza Dorrego de Victoria

Por último, el vecino Nicolás agregó: “Vivo a unas cuadras y me parece espectacular que hagan estos operativos, me atendieron muy rápido y pude también vacunar a mi perro. Es muy importante que acerquen los servicios y programas al barrio, movilizarse o pedir un turno durante esta pandemia es complicado y tener esto facilita mucho las cosas”.

Los vecinos también opinaron sobre el operativo integral. Por ejemplo, Andrea comentó: “Muy conforme con estas iniciativas, me enteré por las redes sociales y vine a vacunar a mi gatita. Los profesionales de Zoonosis son excelentes, tratan muy bien a todas las mascotas. Un sábado para muchos es un día no laborable y podemos aprovechar para hacer algún trámite”.