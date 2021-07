Un hombre murió al incendiarse su casa en San Miguel

Incluso los bomberos se percataron de la persona fallecida una vez que ingresaron al lugar tras apagar las llamas. Según se supo, la víctima, identificada como Cristian Ariel Alonzo, había quedado durmiendo en el lugar y no logró escapar una vez iniciado el fuego.

El hecho ocurrió el sábado cerca del mediodía en Irigoin al 100, casi a la altura de Ruta 8. El incendio tuvo lugar en la planta baja de un edificio de tres pisos, por lo que la víctima no pudo salir del lugar. Además, al estar ubicado en el fondo de una propiedad, la persona en cuestión no logró percibir el fuego.

Un hombre de 42 años murió este sábado a causa de un incendio provocado en su domicilio de Irigoin y Ruta 8, en San Miguel. La persona se encontraba durmiendo en la planta alta y no alcanzó a salir del inmueble.